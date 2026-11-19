Erzurum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada
Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
E-80 Karayolu Caddesi'ndeki kavşakta dün iki otomobilin çarpıştığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Kayıtlarda, S.K. idaresindeki 25 AFY 348 plakalı otomobil ile S.İ'nin kullandığı 34 DBF 361 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştıkları, S.İ yönetimindeki otomobilin kendi ekseninde döndüğü görülüyor.
Kazada yaralanan B.K, İ.E.K, M.K. ve A.İ, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.
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