Kayıtlarda, S.K. idaresindeki 25 AFY 348 plakalı otomobil ile S.İ'nin kullandığı 34 DBF 361 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştıkları, S.İ yönetimindeki otomobilin kendi ekseninde döndüğü görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.