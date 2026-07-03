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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum-Ağrı kara yolunda tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

        Erzurum-Ağrı kara yolunda tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

        Erzurum-Ağrı kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 20:53 Güncelleme:
        Erzurum-Ağrı kara yolunda tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

        Erzurum-Ağrı kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

        Horasan ilçesi Delalhan mevkisinde Muhammet Mohammedı'nın kullandığı 70 AA 948 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden Mohammedı, tırı parka çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Tırı dorseden ayıran sürücü, yangını söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


        Çıkan yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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