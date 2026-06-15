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        Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

        Erzurum'da, Karskapı Şehitliği ziyaretiyle başlayan programda, İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dua okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

        Havuzbaşı Kent Meydanı'nda da saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Uğurlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Uğurlu, burada yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur ve mutluluk heyecanı içinde olduklarını söyledi.

        Jandarma teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğiyle kamu düzenini sağlaması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını ifade eden Uğurlu, "Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız." dedi.

        Uğurlu, jandarmanın, günlük yaşamın her anında ülkenin her noktasında ve her koşulda halkın hizmetinde olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini aktardı.

        Konuşmaların ardından programa katılan adli ve askeri erkan, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar Havuzbaşı Meydanı'ndaki stantları gezdi.

        - Ağrı

        Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Abide Meydanı'nda tören düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Vali Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Kiper ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul ederek kuruluş yıl dönümlerini kutladı.

        Bozkurt, ilin huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarından dolayı İl Jandarma Komutanı Kiper ve jandarma personeline başarı belgesi verdi.

        - Iğdır

        Iğdır'da Yüzüncü Yıl Halk Kütüphanesi önünde tören düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden tarafından buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Daha sonra Tuğgeneral Özden, beraberindekilerle Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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