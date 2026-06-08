Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarım makine parkını genişletti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektöründe üreticiye destek olmak için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile kurduğu tarım makineleri araç filosunu genişletti.





Yeni alınan 2 biçerdöver ve 4 saman taşıma römorku için Olimpiyat Park'ta "6. Tarımsal Makineler Parkı" töreni düzenlendi.





Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, DAP Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle alınan ekipmanların, tarımsal faaliyetlere önemli katkılar sağlayacağını söyledi.



Erzurum'un tarım ve hayvancılıkla bilindiğini ifade eden Sekmen, "Böyle bir şehirde elbette tarım makineleri kampüsünü kurmak bizim için bir görevdir." dedi.





Günümüzde tarım denince akla makineleşme ve sonrasında dijitalleşme geldiğini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:



"Eğer bu sistemlere sahip değilseniz başarılı olmanız mümkün değil. Bundan 50-60 yıl önce insan bedeniyle tarım hizmetleri yürürken, artık bunun yerini modern makineler aldı. Biz de ülke olarak, şehir olarak buna ayak uydurmalıyız. Bu yolda başarı istiyorsak, bu ilkeleri yerine getirmemiz gerekiyor. Belediye olarak altyapı, üstyapı, imar, park, çevre düzenlemesi gibi elbette bir takım görevlerimiz var. Ama bunu yanında da önemli bir vazifemiz de şehrimizin imkanlarını en iyi değerlendirerek burada yaşayan insanlarımıza ekonomik açıdan katkı sunmaktır. Gelişmiş modern teknikleri şehrimize kazandırmaya gayret ediyoruz."





Sekmen, "Bugüne kadar başka şehirlerin adına kayıtlı biçerdöverler şehrimizin tarlalarında görürken, bugün kendi malımız olan biçerdöverleri şehrimize kazandırmaktan dolayı mutluyum. Bunları, tarımla uğraşan arkadaşlarımızın emrine vermek hep arzumdu. Hem daha ucuz hem daha verimli bir hizmeti hep beraber sunacağız." diye konuştu.





İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tarımın en önemli kentlerinden, yaklaşık 1,5 milyon ekili alanı olan Erzurum'un şimdiye kadar biçerdöveri yoktu. Artık bu konuda herhangi bir ile bağımlı olmadan çiftçilerimizin mahsulleri ekilip biçilecek." dedi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da tarım makine parkında bulunan 100 civarında malzemenin şimdiye kadar kentteki 800 mahallede 1600 çiftçiye hizmet verdiğini anlattı.



AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın da katıldığı programda, protokol üyeleri kurdele kesip makineleri inceledi.



