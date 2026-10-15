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        Erzurum, Kars ve Tunceli'de sağanak etkili oluyor

        Erzurum, Kars ve Tunceli'de sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 06:15 Güncelleme:
        Erzurum, Kars ve Tunceli'de sağanak etkili oluyor

        Erzurum, Kars ve Tunceli'de sağanak etkili oluyor.

        Erzurum'da dün akşam başlayan yağış, sabah etkisini artırdı.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Okula giden öğrenciler ile işe giden vatandaşlar da sağanak nedeniyle zorlandı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyeyle ve bina saçakları ile duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum ve çevresindeki iller için metrekareye 21 ila 75 kilogram yağış beklendiği belirtildi.

        - Kars ve Tunceli

        Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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        Tunceli'de de gece saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Yağış nedeniyle kentteki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sorumluluk alanlarında çalışma yürüttü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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