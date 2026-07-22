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        Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı yürüyüşü yapıldı

        Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı yürüyüşü yapıldı

        Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki dev Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Erzurum Kalesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından kale önüne gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, "Aşıkların Dilinden Erzurum Destanı" söyleşisine katıldı.

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi tarihinde dönüm noktası olan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü büyük bir coşku, onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

        Erzurum halkının düzenlenen fener alayına yoğun şekilde katıldığını belirten Baruş, "Gençlerimiz, çocuklarımız ve halkımızın coşkulu katılımıyla Erzurum Kalesi'ne kadar yürüdük. Şu anda Erzurum Kalesi'nin önündeyiz. Bu kadim topraklar, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından yurdumuzun dört bir yanını işgal eden güçlere karşı büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermiştir." diye konuştu.


        - "Erzurum Kongresi, Milli Mücadele tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir"

        Erzurum'un Türk tarihinin ve Milli Mücadele'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Baruş, sözlerine şöyle devam etti:

        "Erzurum Kongresi, Milli Mücadele tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir ve dört temel yönüyle öne çıkar. Birincisi, 'milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' kararı kabul edilerek vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır. Bu ilke, bugün de Türk milletinin en temel değerlerinden biri olmaya devam etmektedir. İkincisi, 'manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi' Türk milleti tarih boyunca hiçbir dönemde esareti kabul etmemiş, bağımsızlık iradesine vurulmak istenen zincirleri kırarak Erzurum Kongresi'nde bunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Üçüncüsü, 'milli iradeyi hakim kılmak esastır' kararıyla ileride kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve millet egemenliğine dayalı devlet anlayışının temelleri atılmıştır. Dördüncüsü ise 'Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare edecek Temsil Heyeti'nin oluşturulmasıdır.' Bu heyet, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla millet iradesine dayanan hükümetin temelini oluşturmuş ve Milli Mücadele'nin başarıyla yürütülmesinde önemli rol üstlenmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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