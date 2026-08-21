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        Erzurum Kültür Yolu Festivali altıncı gününde sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Erzurum Kültür Yolu Festivali altıncı gününde sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde devam ediyor.

        Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.

        Erzurum Kültür Yolu Festivali, geleneksel sanatlardan kentin kültürel hafızasına, Osmanlı'nın Mukaddes Emanetlerinden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla devam etti.

        Kübra Coşkun ve Havva Beyim Akar tarafından gerçekleştirilen Tezhip Atölyesi'nde katılımcılar, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan köklü geçmişiyle geleneksel Türk bezeme sanatının önemli dallarından tezhip sanatını yakından tanıdı.

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        Araştırmacı-yazar Murat Ertaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Erzurum Şehir Kimliğinin Kültürel Temelleri" söyleşisinde, kentin kültürel hafızası ve şehir kimliğini oluşturan temel unsurlar konuşuldu.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi", Osmanlı'nın Haremeyn'e hizmet anlayışını ve kutsal mekanlarla kurduğu bağı yansıtan 57 eseri ziyaretçilerle buluşturdu.

        Festivalin çocuklara yönelik duraklarından Çocuk Köyü, eğlenceyi, yaratıcılığı ve öğrenmeyi bir araya getiren etkinlikleriyle minik ziyaretçileri ağırladı.

        Kentte 11 farklı noktada 174 etkinliğin yapılacağı festival, 23 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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