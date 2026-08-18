Erzurum Kültür Yolu Festivali üçüncü gününde sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde devam ediyor.

Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında kültür ve sanatı birleştiren programlar yapılıyor.

Festivalin üçüncü gününde Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen "Selçuklu'dan Günümüze Erzurum Hanımefendilerinin Zarafeti" sergisinde kentin geleneksel giyim kültürü beğeniye sunuldu.

Sergide, Rumi, palmet, lotus, geometrik motifler ve Çifte Minareli Medrese'nin mimarisinden esinlenilerek tasarlanan eserler ile 1876 tarihli çarşaf gelinlik, 1930 tarihli bordo kadife bindallı, 1960 tarihli gelinlik ve Anadolu Selçuklu saray kıyafeti yer aldı.

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Erzurum Müzesi'nde Türk dokuma geleneğinin tanıtıldığı Halı Dokuma Atölyesi de misafirlerini ağırlamaya devam etti.

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde ise "Şiirimiz ve Erzurum Şairleri" söyleşisinde kentin edebi birikimi ele alındı.

Festival boyunca sinemayı farklı noktalardaki izleyicilerle buluşturmayı amaçlayan "Sinema Yollarda Projesi" kapsamında mobil tır ilçeleri gezerek film gösterimleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası, Erzurum'un dört bir yanında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.