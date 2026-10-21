Erzurum polisi kadınları, bağımlılık ve dolandırıcılık hakkında bilgilendirdi
Erzurum'un Oltu ilçesinde polis ekipleri, düzenlendikleri seminerle kadınları, bağımlılıkla mücadele ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde polis ekipleri, düzenlendikleri seminerle kadınları, bağımlılıkla mücadele ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.
AK Parti Oltu Kadın Kollarınca belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda polis ekipleri, toplumsal farkındalığın artırılması ve olası mağduriyetlere karşı bilinçlendirilme çalışması yaptı.
Ekiplerce kadınlara bağımlılıkla mücadele ve dolandırıcılık yöntemleri ile bu konulara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi.
Programa, AK Parti Oltu Kadın Kolları Başkanı Serap Aslan, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsün Musaoğlu ve ilçedeki bazı kadınlar katıldı.
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