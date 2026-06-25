Erzurum POMEM'de 703 genç polis mezuniyet sevinci yaşadı

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 703 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.



POMEM Çat Yolu Yerleşkesi'ndeki 32. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmasında, mezun olan polis adaylarına başarı diledi.



Mezun olan genç polislerin, büyük ve güçlü teşkilatın mensubu olma onurunu yaşadıklarını ifade eden Baruş, şunları kaydetti:



"Bugün 703 genç evladımızı şanlı Türk Polis Teşkilatının saflarına dahil etmenin haklı gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Tam 181 yıldır şehirlerimizin asayiş ve güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu ve sükununu sağlama görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızda vazife almak üzere, Erzurum'un müstesna atmosferinde 9 ay süren ve disiplinli bir eğitimi başarıyla tamamlayarak polis olmaya hak kazanan evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türk polisi, vatan, millet ve bizi biz yapan mukaddes değerlerimiz için gerektiğinde canını ve kanını feda etmekten kaçınmamış, demokrasimiz tehlike altında kaldığında daima milli iradenin yılmaz savunucusu olmuştur."



Baruş, Türk polisinin, tarihi boyunca vatan, millet ve devlet düşmanlarına karşı verdiği mücadeleyi bugün de örnek fedakarlık ve feragat anlayışıyla devam ettirdiğini belirterek, "Polisimiz, bugün terörle mücadelenin yanında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine, geleceğimizi yok etmek isteyen uyuşturucu çetelerine, insanlarımızı huzursuz eden her türlü kötü niyetlilere karşı mücadelesinde 24 saat gece gündüz demeden büyük bir feragatle çalışmaktadır." diye konuştu.



Erzurum POMEM Müdür Vekili 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Kasap da Türkiye'nin 57 ilinden gelen 703 polis adayını mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Önden giden şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin taşıdığı görev bayrağını bugün yemin edecek bu genç ve gözü pek kardeşlerimiz devralacaktır." dedi.



Mezunlar adına konuşan dönem birincisi Furkan Utar, yaş kütüğüne plaketini çaktı.



İl protokolü, dönemi dereceyle bitiren ilk 10 polis adayına sertifika ve hediye takdim edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende İl Müftüsü Yaşar Çapçı da dua etti.



Polis adayları, yemin ettikten sonra kep attı, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.



Törene 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdür Vekili 2. Sınıf Emniyet Müdürü Okan Tekin, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Siirt İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, çok sayıda polis ile mezun olan polislerin yakınları katıldı.

