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        Erzurum ve Ağrı'nın yükseklerine kar yağdı

        ERZURUM ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Erzurum ve Ağrı'nın yükseklerine kar yağdı

        ERZURUM ve Ağrı’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Palandöken Dağı’nın zirvesi beyaza büründü.

        Erzurum'da dün öğleden sonra etkili olan yağmur akşam saatlerinde Palandöken Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu devam eden yağışla birlikte zirve kesimleri beyaza büründü.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürerken, kış turizmine yönelik beklentiler de arttı.

        Son günlerde sağanağın etkili olduğu Ağrı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Taşlıçay ilçesi Gündoğdu köyü ve çevresi sabah saatlerinde etkili olan yağışla beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya güzel manzaralar çıktı.

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