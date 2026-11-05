Erzurum ve Ağrı'nın yükseklerine kar yağdı

Son günlerde sağanağın etkili olduğu Ağrı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Taşlıçay ilçesi Gündoğdu köyü ve çevresi sabah saatlerinde etkili olan yağışla beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya güzel manzaralar çıktı.

Erzurum'da dün öğleden sonra etkili olan yağmur akşam saatlerinde Palandöken Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu devam eden yağışla birlikte zirve kesimleri beyaza büründü.

ERZURUM ve Ağrı’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Palandöken Dağı’nın zirvesi beyaza büründü.

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