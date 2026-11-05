Erzurum ve Ağrı'nın yükseklerine kar yağdı
ERZURUM ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.
ERZURUM ve Ağrı’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Palandöken Dağı’nın zirvesi beyaza büründü.
Erzurum'da dün öğleden sonra etkili olan yağmur akşam saatlerinde Palandöken Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu devam eden yağışla birlikte zirve kesimleri beyaza büründü.
Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürerken, kış turizmine yönelik beklentiler de arttı.
Son günlerde sağanağın etkili olduğu Ağrı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Taşlıçay ilçesi Gündoğdu köyü ve çevresi sabah saatlerinde etkili olan yağışla beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya güzel manzaralar çıktı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.