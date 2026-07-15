Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri anıldı

        Erzurum ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri anıldı

        Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Erzurum ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri anıldı

        Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programları düzenlendi.


        Erzurum'da, Valilik koordinesinde Asri Mezarlık'taki şehitlikler ile Karskapı Şehitliği ziyaret edildi.

        Şehitliklerde İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti, katılımcılar mezarlara karanfil bıraktı.

        Programa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, ilçe kaymakamları, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Program çerçevesinde protokol üyeleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de gazi ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Etkinlikler kapsamında öğle namazı öncesinde şehitler için mevlit okundu, hatim duası yapıldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'nde program düzenlendi.

        Burada dua eden katılımcılar, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından il protokolü Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

        Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 25. Hudut Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkan Vekili Menekşe Bekmez, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kars

        Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

        Törende Kars Valisi Ziya Polat, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe ve Belediye Başkanı Ötüken Senger Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kars Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı.

        İl Müftüsü Yavuz Yıldız, dua okudu.

        - Erzincan

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Recep Gündüz için Erzincan'ın Tercan ilçesinin Kurukol köyünde anma programı düzenlendi.

        Şehit Gündüz'ün mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, mezarına karanfil bırakıldı.

        Protokol üyeleri, daha sonra Gündüz ailesini ziyaret etti.

        Vali Hamza Aydoğdu, beraberindekilerle Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994'te terör saldırısı sonucu şehit olan 9 vatandaşın da mezarlarını ziyaret edip dua okudu.

        - Ağrı

        Ağrı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, şehitler için dua edildi.

        Programa Vali Önder Bozkurt ve il protokolü katıldı.

        - Iğdır

        Iğdır'da da Asri Mezarlık'ta etkinlik düzenlendi.

        Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve beraberindekiler, Asri Mezarlık'taki şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Burada şehitler için dua edilip kabirlere karanfil bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        Genç iletişimciler 15 Temmuz ruhunu manşetlere taşıdı Erzurum'da duygu dolu...
        Genç iletişimciler 15 Temmuz ruhunu manşetlere taşıdı Erzurum'da duygu dolu...
        Oltu'da 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı
        Oltu'da 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı
        Erzurum'da trafikte tartıştığı kuryeyi darbeden sürücüye 180 bin lira ceza
        Erzurum'da trafikte tartıştığı kuryeyi darbeden sürücüye 180 bin lira ceza
        15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler unutulmadı
        15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler unutulmadı
        Erzurum protokolü şehitlikleri ziyaret etti
        Erzurum protokolü şehitlikleri ziyaret etti
        IMPACT HUB projesi kapsamında İtalya'da uluslararası iş birliği temasları g...
        IMPACT HUB projesi kapsamında İtalya'da uluslararası iş birliği temasları g...