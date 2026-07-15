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        Erzurum'da trafikte tartıştığı kuryeyi darbeden sürücüye 180 bin lira ceza

        Erzurum'da trafikte tartıştığı motosikletli kuryeyi darbeden sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Erzurum'da trafikte tartıştığı kuryeyi darbeden sürücüye 180 bin lira ceza

        Erzurum'da trafikte tartıştığı motosikletli kuryeyi darbeden sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı.

        Murat Ellik Bulvarı'nda 12 Temmuz'da 25 AEV 767 plakalı otomobilin sürücüsü N.B. trafikte tartıştığı motosikletli kurye Ö.F.K'yi aracından inerek darbetti.

        İhbar üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

        Çalışmalar sonucu otomobil sürücüsü tespit edilerek yakalandı ve trafikte saldırı amaçlı araçtan inmekten 180 bin lira ceza kesildi.

        Sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu ve aracı da 2 ay trafikten menedildi.

        Ayrıca olay anı, kamerayla kaydedildi.

        Kayıtlarda otomobil sürücüsünün otomobilden inerek kuryeye saldırması ve kaskını kafasından çekip alması yer alıyor.

        Görüntülerde otomobil sürücüsünün kaskla kuryeye vurduğu, çevredekilerin kavgayı ayırdığı ve otomobil sürücüsünün aracına binerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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