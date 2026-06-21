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        Erzurum'a 5 ülkeden gelen sporcular PalanExtreme heyecanını anlattı

        Erzurum'da düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme 2026, yurt dışından gelen sporcuların katılımıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Erzurum'a 5 ülkeden gelen sporcular PalanExtreme heyecanını anlattı

        Erzurum'da düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme 2026, yurt dışından gelen sporcuların katılımıyla devam ediyor.

        İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliğinin koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Irak'tan gelen sporcular mücadele veriyor.


        Organizasyona 5 ülkeden gelen 60 yarışmacı, PalanExtreme heyecanını anlattı.

        Özbekistan Taşkent Devlet Üniversitesi öğrencisi ve takım lideri Mahzuna Rustamova, AA muhabirine, rektörlerinin kendilerini Erzurum'a şampiyon olmaları için gönderdiğini söyledi.

        Özbekistanlılar olarak organizasyona katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Rustamova, şunları kaydetti:


        "Geldiğimiz için çok mutluyuz. Erzurum'u çok beğendim. Erzurum'un havası ve dağları çok güzel. Bunu bir yarışma gibi yaptığınız için herkese teşekkür ederiz. Takımımız buraya Özbekistan'ın gücünü göstermeye geldi. Kazanmak için çok çalışıyorlar. Biz de onlara inanıyoruz. Ben de onların takım lideri olarak buradayım. Onlara çok güveniyorum. Özbekistan'a mutlu döneceğiz, şampiyon olmasak da buraya geldiğimiz için çok memnunuz. Burada bize çok iyi baktılar, bizimle güzel ilgileniyorlar."

        Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencisi Dargen Nusupov da "Geçen sene de gelmiştik. Takımımız ikinci olmuştu. Buraya Kırgızistan'ın gücünü, ruhunu, dayanıklılığını göstermeye geldik. Adrenalin içindeyiz. Burada kamp yapacağız." ifadelerini kullandı.

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