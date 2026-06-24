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        Erzurum'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Erzurum'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü ilçedeki adresinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ayrıca bu yıl aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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