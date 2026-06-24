Erzurum'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü ilçedeki adresinde yakaladı.



Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ayrıca bu yıl aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

