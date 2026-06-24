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        Erzurum'da inşaatın 7. katından düşen işçi ağır yaralandı

        Erzurum'da inşaat halindeki apartmanın 7. katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Erzurum'da inşaatın 7. katından düşen işçi ağır yaralandı

        Erzurum'da inşaat halindeki apartmanın 7. katından düşen işçi ağır yaralandı.


        Merkez Yakutiye ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 7. katında sıva çalışması yapan N.K. dengesini kaybederek zemine düştü.

        Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan N.K, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri de inşaat çevresinde olayla ilgili çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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