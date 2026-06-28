Erzurum'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Erzurum'da, Yeşilay tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.



Her yaştan sporcunun katıldığı etkinlikte, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevrildi. Erzurum Kalesi'nin önünden başlayıp kent merkezindeki güzergahta devam eden bisiklet turu, yeniden başlangıç noktasında sona erdi.



Programda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yeşilay'ın geleneksel hale getirdiği 13. Bisiklet Şenliği'nin sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.



"Şenliğin amacı, sağlıklı yaşama dikkat çekmektir." diyen Baruş, şunları kaydetti:



"Yeşilay denildiğinde akla sağlıklı yaşam geliyor. İnsanların yaşamlarını kaliteli bir şekilde sürdürmesi ve sağlıklarını olumsuz etkileyen alışkanlıklardan uzak durması için Yeşilay uzun yıllardır mücadele ediyor. Günümüzde bağımlılık türlerinin çeşitlenerek insan sağlığını ve yaşam kalitesini tehdit ettiği bu ortamda, Yeşilay'ın düzenlediği bu faaliyet, bisiklet sürüşüyle sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olan spora da dikkat çekiyor."



Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay da bu yıl da şenliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Buradaki amacımız, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir nesli desteklemek ve onlara örnek olmak. Pedallarımızı sağlık için, bağımlılıklardan uzak bir yaşam için çevirmiş olduk." diye konuştu.



Etkinlik, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla, hediye dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

