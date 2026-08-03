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        Erzurum'da 15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Erzurum'da 15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar için mevlit okutuldu.

        İlçede bir camide İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar için mevlit okundu.

        Mevlide katılan Vali Aydın Baruş, Yaşar'ın kabrini ziyaret edip dua okudu ve şehidin yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

        Ardından Kömürlü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Baruş, burada incelemede bulunup yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

        Baruş, daha sonra Kıbrıs Gazisi Cavit İlhan'ı evinde ziyaret edip sohbet etti.

        Programlarda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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