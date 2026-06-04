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        Erzurum'da 63 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde hakkında 63 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 22:41 Güncelleme:
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        Erzurum'da 63 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Erzurum’un Oltu ilçesinde hakkında 63 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hakkında 63 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T'yi (39) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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