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        Erzurum'da eriyen kar sularıyla dolan Zagos Gölü dronla görüntülendi

        Erzurum'un İspir ilçesinde çam ormanlarının arasında bulunan ve eriyen kar sularıyla dolan Zagos Gölü, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:01 Güncelleme:
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        Erzurum'da eriyen kar sularıyla dolan Zagos Gölü dronla görüntülendi

        Erzurum'un İspir ilçesinde çam ormanlarının arasında bulunan ve eriyen kar sularıyla dolan Zagos Gölü, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki Ardıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan, yöre halkının "Zagos" olarak adlandırdığı göl, her yıl ilkbaharda Deve Dağları'nda biriken karların erimesiyle yeniden hayat buluyor.

        Dağlardan gelen kar suyunun göl yatağında toplanmasıyla oluşan Zagos Gölü, çevresindeki çam ormanları ve zirvelerinde halen kar bulunan Deve Dağları ile güzel görüntü oluşturuyor.

        Doğaseverlerin ilgisini çeken göl ve çevresi, dronla görüntülendi.


        Öte yandan, göl, yazın ilerleyen dönemlerinde küçülerek, büyük ölçüde kuruyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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