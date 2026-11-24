Erzurum'da 7. kattan düşen yaşlı adam öldü
Erzurum'da 7. kattaki pencereden düşen kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'da 7. kattaki pencereden düşen kişi hayatını kaybetti.
Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki 7 katlı TOKİ konutunun üst katında ikamet eden Necati Ok (73) dengesini kaybederek pencereden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ok'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.
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