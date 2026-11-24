TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da yaşayan 76 yaşındaki Bahattin Beyti, çocukluğunda babasının yanında öğrendiği gözlük çerçevesi tamirciliğini yaşatıyor.

Mesleğini yıllardır Cumhuriyet Caddesi'ndeki küçük dükkanında sürdüren Beyti, günün büyük bölümünü tezgahının başında geçiriyor.

Babasından miras kalan el aletlerini kullanmaya devam eden Beyti, kırılan veya zarar gören gözlük çerçevelerinin en küçük parçalarını bile kaynak yapıp sabırla onararak mesleğini yaşatıyor.

Teknolojinin gelişmesi ve hazır çerçevelerin yaygınlaşmasıyla mesleğine ilginin azalmasına rağmen Beyti, kentte bu zanaatı sürdüren "son isim" olarak çalışmalarına devam ediyor.

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Kentte "Gözlükçü Bahattin" olarak tanınan Beyti, mesleğin yeni kuşaklar tarafından tercih edilmemesiyle unutulmaya yüz tutan gözlük çerçevesi tamirciliğini sürdürmeye çalışıyor.

- "Bundan sonra da kimsenin bu işi yapacağını sanmıyorum"

Emektar usta Bahattin Beyti, AA muhabirine, çocukluğunda başladığı mesleğini halen sürdürdüğünü söyledi.

Mesleğe başladığında 6 yaşında olduğunu belirten Beyti, şöyle konuştu:

"Gözümü açtım, bu mesleğe başladım. 76 yaşındayım. Mesleğe başlayalı neredeyse 70 yıl oldu. Babamın yanında çırak olarak başlamıştım. Babamın mesleğini devam ettirmeye çalışıyorum. Babam da bu mesleği yaparken Erzurum'un tek gözlükçüsüydü, sonra bana öğretti. Ben de hala Erzurum'un tek gözlükçüsüyüm (gözlük çerçeve tamircisi). Babamın zamanında da babamdan başka yapan olmamıştı, benim zamanımda da benden başka yapan olmadı. Bundan sonra da kimsenin bu işi yapacağını sanmıyorum."

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Her zanaatın zor olduğunu dile getiren Beyti, "Gözlük işi de zor bir iştir. Usta çok çalışacak ki bu zanaatı öğrensin. İnsanın yıllarını vermesi lazım. Nasıl ki ceket satan terzi olmuyorsa, gözlük satan da gözlükçü olmaz. Satış başkadır zanaat başkadır. Artık son temsilcisi benim. Bu saatten sonra çırak da gelmez." dedi.

Beyti, eskisi gibi iş yapamadığını ifade ederek, artık sadece kendisini tanıyanların gelip gözlüklerini tamir ettirdiğini söyledi.