Erzurum'da "AK Parti Vefa Programı" düzenlendi

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü nedeniyle Erzurum İl Başkanlığınca "Vefa Programı" düzenlendi.



Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen programda katılımcılara AK Parti'nin kuruluşunu anlatan video izletildi.



Burada konuşan İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum'da 2001'de partinin kuruluşunda yaşanan heyecanın aynen devam ettiğini söyledi.



Küçükoğlu, şunları ifade etti:



"Allah'ın izniyle 2001'de başlayan bu serüven, bugün 25. yılını tamamladı. Çeyrek asırdır milletimize, ülkemize hizmet eden, Sayın Cumhurbaşkanımızın safında yer alan dava erlerini saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Bana da 2001 yılındaki parti kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmeyi Rabbim nasip etti. Allah'a hamd ediyorum. Erzurum, bugüne kadar davasının arkasında durmuş, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durmuş, Türkiye derecelerini hep göğüslemiştir. Tüm dava arkadaşlarımızın emeği vardır. Önceki yönetim ve mevcut yönetimlerle hiçbir ayrım olmaksızın herkes partisine ve davasına sahip çıkmış ve bugüne kadar en iyi şekilde temsil etmiştir. Tüm dava arkadaşlarıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum."



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında vefanın önemine dikkati çekerek, "Vefa İstanbul'da bir semt adı. Orada olduğu gibi kalmamalı. Emek veren, ter döken, gayret gösteren çocuklarından fedakarlık göstererek bu harekete destek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.



İl Başkanı Küçükoğlu tarafından bazı teşkilat mensuplarına plaketlerin de takdim edildiği programda, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Aydemir ve Teşkilat Koordinatörü Ahmet Tan'ın konuşmaları basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

