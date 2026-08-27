Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da asayiş uygulamaları devam ediyor

        Erzurum'da asayiş uygulamaları devam ediyor

        Erzurum'da polis ekipleri, asayiş uygulamalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Erzurum'da asayiş uygulamaları devam ediyor

        Erzurum'da polis ekipleri, asayiş uygulamalarına devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağalamak amacıyla asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

        Uygulamayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polislere öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla iletişimlerinde nezaket kurallarına uymaları talimatını verdi.

        Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı üzerindeki denetimlere katılan Karaburun, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

        Ekipler, uygulama kapsamında şüpheli kişileri kontrol edip bazı araçlarda da arama yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi
        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        10 Grammy ve bir efsane
        10 Grammy ve bir efsane
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
        Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
        WSJ'den CIA'nin Moskova ziyaretine ilişkin iddia
        WSJ'den CIA'nin Moskova ziyaretine ilişkin iddia
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da traktörden atlayan kişi römorkun altında kalarak hayatını kaybet...
        Erzurum'da traktörden atlayan kişi römorkun altında kalarak hayatını kaybet...
        Lütfü Yücelik: "Bizim meselemiz Erzurum, hedefimiz güçlü bir gelecek"
        Lütfü Yücelik: "Bizim meselemiz Erzurum, hedefimiz güçlü bir gelecek"
        Erzurum'da geniş çaplı asayiş denetim
        Erzurum'da geniş çaplı asayiş denetim
        Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği 11. randevuda
        Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği 11. randevuda
        Diabate, Erzurumspor FK'nın 4. Fildişi Sahilli oyuncusu oldu
        Diabate, Erzurumspor FK'nın 4. Fildişi Sahilli oyuncusu oldu
        Yerli tohum 'Parla' Erzurum'un çetin kışına meydan okuyor
        Yerli tohum 'Parla' Erzurum'un çetin kışına meydan okuyor