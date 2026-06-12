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        Erzurum'da bariyerlere çarpan tır alev aldı

        Erzurum'da, bariyerlere çarptıktan sonra alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Erzurum'da bariyerlere çarpan tır alev aldı

        Erzurum'da, bariyerlere çarptıktan sonra alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Halil Keskin yönetimindeki 31 PBM 64 plakalı tır, Ardahan'dan aldığı hurda yüküyle Pasinler ilçesinden Erzurum istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre kala meydana gelen kazada bariyerlere çarpan tırda yangın çıktı.

        Sürücü Keskin ile yanında bulunan arkadaşı, yolcu kapısından çıkarak kazadan yara almadan kurtuldu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

        Bu sırada polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında yolu bir süre her iki yönden trafiğe kapattı.

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yola savrulan hurdaları iş makinesi yardımıyla temizledi.

        Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Sürücü Keskin, AA muhabirine, Ardahan'dan aldığı yükle Hatay'a gittiğini söyledi.

        Kazanın sol ön lastiğin patlamasıyla meydana geldiğini belirten Keskin, "Lastiğin patlamasından dolayı tır kontrolden çıktı. Sağ sol yaptım ama zapt edemediğim için orta refüje girdim. Tırda yangın çıktı. Sağ kapıdan canımızı zor kurtardık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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