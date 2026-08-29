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        Erzurum'da biçerdöver römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bir otomobilin, yol kenarında duran biçerdöverin römorkuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Erzurum'da biçerdöver römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Erzurum’un Köprüköy ilçesinde bir otomobilin, yol kenarında duran biçerdöverin römorkuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        B.K. yönetimindeki 54 YC 227 plakalı otomobil, Köprüköy-Horasan kara yolunun Karaçuha Mahallesi yol ayrımı mevkisinden Horasan istikametine seyir halindeyken yol kenarında duran M.A. yönetimindeki biçerdöverin arkasındaki römorka çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle römorkun altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Köprüköy ilçesine bağlı Yapağılı Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen B.K, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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