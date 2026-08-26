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        Erzurum'da bir kişi pompalı tüfekle kazara akrabasını vurdu

        Erzurum'da bir kişi, pompalı tüfekle kazara akrabasını yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Erzurum'da bir kişi pompalı tüfekle kazara akrabasını vurdu

        Erzurum'da bir kişi, pompalı tüfekle kazara akrabasını yaraladı.

        Kongre Caddesi'nde E.A'nın elindeki pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu akrabası E.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan E.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tüfeği kazara ateşleyen E.A. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yaralının, tüfeği ateşleyen akrabasından şikayetçi olmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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