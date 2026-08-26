Erzurum'da bir kişi pompalı tüfekle kazara akrabasını vurdu
Erzurum'da bir kişi, pompalı tüfekle kazara akrabasını yaraladı.
Giriş: 26.08.2026 - 10:25 Güncelleme:
Erzurum'da bir kişi, pompalı tüfekle kazara akrabasını yaraladı.
Kongre Caddesi'nde E.A'nın elindeki pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu akrabası E.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan E.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tüfeği kazara ateşleyen E.A. da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralının, tüfeği ateşleyen akrabasından şikayetçi olmadığı belirtildi.
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