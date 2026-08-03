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        Erzurum'da bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        Erzurum'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 00:35 Güncelleme:
        Erzurum'da bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        Erzurum'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

        Dadaşköy Yolu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Doğal gaz ekipleri binanın gaz akışını kesti, itfaiye ekipleri dumana müdahale etti.

        İçeride birilerinin bulunabileceği ihtimali üzerine bodrum katındaki camların demirleri, vatandaşlarca sökülerek daire kontrol edildi. Yapılan incelemede dairede kimsenin bulunmadığı belirlendi.

        Yangında çevrede bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişiye ambulansta müdahale edildi, 3'ü daha sonra hastaneye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü, duman tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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