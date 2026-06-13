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        Erzurum'da çaya düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Erzurum'un Tortum ilçesinde dengesini kaybederek çaya düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Erzurum'da çaya düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Erzurum'un Tortum ilçesinde dengesini kaybederek çaya düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kent merkezinden piknik yapmak için ilçeye bağlı Esendurak Mahallesi'ne gelen 7 kişilik arkadaş grubunda bulunan Kasım Tan (25), demir köprüyü çıktığı sırada dengesini kaybederek Esendurak Çayı'na düştü.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve Tortum Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Tan, çaya düştüğü noktanın yaklaşık 4 kilometre aşağısında bulundu.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tan, ambulansla Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kasım Tan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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