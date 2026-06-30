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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 23:17 Güncelleme:
        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.


        Lalapaşa Mahallesi Ayaz Paşa Caddesi'nde M.Z. ve K.Z. kardeşler ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.Z. ile K.Z. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.Z'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, konuyla ilgili kent merkezinde yaptıkları çalışmalarda H.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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