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        Erzurum'da çocuklar dijital detoks kampında doğayla buluştu

        Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen Dijital Detoks Kampı'nda çocuklar, teknolojiden uzak bir gün geçirerek doğayla iç içe çeşitli etkinliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Erzurum'da çocuklar dijital detoks kampında doğayla buluştu

        Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen Dijital Detoks Kampı'nda çocuklar, teknolojiden uzak bir gün geçirerek doğayla iç içe çeşitli etkinliklere katıldı.

        Program kapsamında çocuklar, kitap okuma, doğa yürüyüşü, çeşitli oyunlar ve sosyal aktivitelerle hem eğlendi hem de paylaşma kültürünü öğrendi.

        Etkinlik, çocukların ve gençlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.


        Dijital Detoks Kampı ile çocukların ve gençlerin ekran bağımlılığından uzaklaşmaları, doğayla daha fazla vakit geçirmeleri, sosyal bağlarını güçlendirmeleri ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikte, dijital çağda çocukların teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurması için kamp düzenlediklerini söyledi.

        Erzurum'da çocuk ve gençlerle birlikte gerçekleştirdikleri Dijital Detoks Kampı kapsamında teknolojiye kısa bir mola verdiklerini anlatan Aykut, "Doğayla iç içe, keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Etkinlik süresince çocuklarımız ve gençlerimiz kitap okuma, doğa yürüyüşleri, çeşitli oyunlar ve sosyal aktiviteler aracılığıyla hem birlikte vakit geçirme hem de paylaşma kültürünü güçlendirme imkanı buldu. Dijital dünyanın yoğun etkisinden uzaklaşılan bu süreçte, anı yaşamanın ve yüz yüze iletişimin ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı." dedi.

        Aykut, çocuklarla birlikte hem eğlendiklerini hem de paylaşmanın gücünü deneyimlediklerini belirterek, "Çocuklarımızın ekran bağımlılığından uzak, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam biçimine yönelmeleri adına farkındalık oluşturmayı hedefledik. Sağlıklı, bilinçli ve dengeli teknoloji kullanımı konusunda yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

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