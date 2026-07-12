Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ufuk Şişeci'nin (38) kullandığı 25 ER 526 plakalı otomobil, Erzurum-Aşkale yolunda şarampole devrilerek ters döndü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şişeci’nin cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor yeni sezon mesaisini sürdürüyor
        Çaykur Rizespor yeni sezon mesaisini sürdürüyor
        40 yıldır çizdikleriyle hem güldürüyor hem düşündürüyor Karikatür ustası ge...
        40 yıldır çizdikleriyle hem güldürüyor hem düşündürüyor Karikatür ustası ge...
        Karnavas lezzetleri Münih'te zirveye çıktı
        Karnavas lezzetleri Münih'te zirveye çıktı
        Erzurum'daki Gökkuşağı Tepeleri'nde yaz güzelliği
        Erzurum'daki Gökkuşağı Tepeleri'nde yaz güzelliği
        Hazırlık maçı: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - FC Dinamo Batumi: 2
        Hazırlık maçı: Amed Sportif Faaliyetler: 0 - FC Dinamo Batumi: 2
        MHP Yakutiye ilçe kongresi yapıldı: Sinan Demir yeniden başkan
        MHP Yakutiye ilçe kongresi yapıldı: Sinan Demir yeniden başkan