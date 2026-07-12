Erzurum'daki Gökkuşağı Tepeleri'nde yaz güzelliği

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde yaz güzelliği yaşanıyor. Kent merkezine 106, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki gökkuşağı tepeleri, Erzurum-Oltu kara yolu üzerinde bulunuyor. Adını doğal yapısıyla oluşan rengarenk görüntüsünden alan gökkuşağı tepeleri, her mevsim görünümüyle dikkati çekiyor. Oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen rengarenk tepeler, ziyaretçilerine farklı renk tonlarında manzaralar sunuyor. Renkli tepeler dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.