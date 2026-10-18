Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Erzurum'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.D, kavga ettiği A.Ç. ile M.D.'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan A.Ç. ile M.D sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmada kavgaya karışan E.D. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"

        Benzer Haberler

        Düğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Düğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Erzurum'da düğünde bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
        Erzurum'da düğünde bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
        Takla atan otomobil korkuttu: 2 kişi yaralandı
        Takla atan otomobil korkuttu: 2 kişi yaralandı
        Başkan Sekmen ve Uçar'dan saha incelemesi
        Başkan Sekmen ve Uçar'dan saha incelemesi
        Ankara'da Erzurum ruhu: ESAV, gençleri aynı sofrada buluşturdu
        Ankara'da Erzurum ruhu: ESAV, gençleri aynı sofrada buluşturdu
        Palandöken'de zirveye çıkan milli güreşçiler, gözünü Kazakistan'da madalyal...
        Palandöken'de zirveye çıkan milli güreşçiler, gözünü Kazakistan'da madalyal...