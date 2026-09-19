Erzurum'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 19.09.2026 - 16:09 Güncelleme:
Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
S.K'nin (29) kullandığı 35 GU 097 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde yol kenarındaki duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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