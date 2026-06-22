Erzurum'da düzenlenen PalanExtreme devam ediyor

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme, ikinci gününde Tekman ilçesinde düzenlenen koşu yarışlarıyla devam ediyor.



İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün desteğiyle Tekman ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 ülkeden 160 sporcu mücadele veriyor.





Sporcular, organizasyonun ikinci gününde ilçede düzenlenen yaklaşık 16 kilometrelik koşuda yarıştı.



Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların zorlu bir parkurda yarıştığını anlatarak, "Sporcularımızı burada izlemek için bütün Tekman halkı olarak toplanmış bulunmaktayız. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Beyefendi, organizasyona bir hayli ehemmiyet gösteriyor." dedi.



Organizasyonun güzel geçtiğini aktaran Demirkol, "Terörsüz Türkiye'nin bize kazandırdığı çok şey olacak. Bu organizasyon da onun güzel bir nişanesi olacak. Bütün sporcularımıza buradan başarılar diliyorum, Erzurumumuza, Tekmanımıza ve Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.



Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da şunları kaydetti:





"160 yarışmacımızla Tekman'ın geçmişte terörle anılan dağlarında artık ekstrem, doğa ve macera sporlarının yapıldığını göstermeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ilerletmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 13 kilometrelik bir dağ koşusu ve dere koşusu gerçekleştirilecek. Final çizgisini geçtikten sonra yarışmacılarımız, kamp alanında 2 saatlik bir dinlenme molasının ardından çeşitli görevlerle organizasyona devam edecekler. Yarın ise 3. etap kapsamında Hınıs ilçesine geçeceğiz."



Organizasyona katılan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Ercan Geleş de havanın serin ve biraz rüzgarlı olduğunu belirterek, "Yarışın başında bir yokuş vardı, orası biraz zorladı. Geri kalanında ise tamamen yalnız ve rahat şekilde koştum. Gayet güzel ve keyifli parkurdu. Yeşilliğin içinde, suyun kenarında, suyun sesi eşliğinde koştuk. Benim için güzel ve unutulmaz bir deneyim oldu. Yaklaşık 1800-1900 rakımda koştum. Bu da benim için ayrı bir deneyimdi. Çünkü sıfır rakımdan geldim. Nefes açısından beni bayağı zorladı, oksijen bakımından etkisini hissettim." ifadelerini kullandı.

