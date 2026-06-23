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        Erzurum'da eşinin kullandığı traktörün çarptığı kadın öldü

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, kocasının kullandığı traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Erzurum'da eşinin kullandığı traktörün çarptığı kadın öldü

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, kocasının kullandığı traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kenan Tokgöz'ün (61) kullandığı 25 ABJ 324 plakalı traktör, kırsal Aşağıkumlu Mahallesi'nde eşi Latife Tokgöz'e (60) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Latife Tokgöz, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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