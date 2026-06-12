Erzurum'da heyelan nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı

Erzurum'un Tortum ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı.



İlçeye bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nde etkili olan sağanağın ardından bazı noktalarda heyelan meydana geldi.



Heyelan nedeniyle Aşağı Serdarlı, Serdarlı, Dikmen ve Uzunkavak mahallelerine ulaşımı sağlayan ana yol ulaşıma kapandı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tortum Belediyesi ile Karayolları ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.



Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.



Yiğider, yoğun yağışlar nedeniyle bazı noktalarda heyelan meydana geldiğini belirterek, herhangi bir can veya mal kaybının bulunmadığını söyledi.



Ekiplerin yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yiğider, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

