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        Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi kamerasınca kaydedildi.

        E.Ç'nin kullandığı 34 DB 702 plakalı hafif ticari araç, Abdulgafur Has Caddesi'ndeki kavşakta, E.K. idaresindeki 25 ABH 196 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Yaralanan B.Ç, K.Z.Ç, H.B. ile A.B, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı, bölgede seyir halinde bulunan bir aracın içerisindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde, otomobilin ışık ihlali yapması ve çarpışma anı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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