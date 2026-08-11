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        Erzurum'da inşaattaki çökmede 2 işçi hafif yaralandı

        Erzurum'da inşaatta kalıpların çökmesi sonucunda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Erzurum'da inşaattaki çökmede 2 işçi hafif yaralandı

        Erzurum'da inşaatta kalıpların çökmesi sonucunda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

        Merkez Yakutiye ilçesi Murat Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir inşaatta beton atıldığı esnada kalıplar çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler olay yerindeki trafiği keserek güvenli önlemi aldı.

        Çökme esnasında hafif yaralanan Sinan T. ile Umutcan L. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı da olay yerinde inceleme yaptı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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