Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da İslam sanatları eserlerinin yer aldığı "Hane" sergisi ziyarete açıldı

        Erzurum'da İslam sanatları eserlerinin yer aldığı "Hane" sergisi ziyarete açıldı

        Erzurum'da Albayrak Grubu tarafından Ziraat Katılımın desteğiyle düzenlenen "Hane" İslam sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Erzurum'da İslam sanatları eserlerinin yer aldığı "Hane" sergisi ziyarete açıldı

        Erzurum'da Albayrak Grubu tarafından Ziraat Katılımın desteğiyle düzenlenen "Hane" İslam sanatları sergisi açıldı.

        Yakutiye Medresesi'nde ziyarete açılan sergiyi gezen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Vali Aydın Baruş, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, eserler hakkında bilgi aldı.

        Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Albayrak Medya Grubunun hat sanatına 12 yıldır destek verdiğini ve her sene farklı bir temayla sanatseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi.

        REKLAM

        Daha önce kelime-i tevhid, besmele ve iman ayetleri gibi temalardan, geçen yıl ise adalet ayetlerinden oluşan sergileri hem ülkede hem de dünyada sanatseverlerle buluşturduklarını ifade eden Hanönü, "Bu seneki temamız ise aile, hane ve İslam sanatları eserleri. Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 10 farklı şehre davet aldık. Bugünkü durağımız Erzurum, Yakutiye Medresesi'ndeyiz. Gerçekten çok kıymetli bir yerdeyiz. Böyle bir mimari anlamda da tarihsel anlamda da özel bir yerde sergimizi sanatseverlerle buluşturmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Hanönü, bu seneki temanın çok önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Aileyle ilgili ayetlerin ve hadis-i şeriflerin yer aldığı bir sergi. Özellikle gençleri davet etmek istiyoruz. Bütün sanatseverleri, bütün Erzurum halkını davet etmek istiyoruz. Erzurum'a gelen ziyaretçilerimizi, sergimizi gezmeye davet etmek istiyoruz. Hat sanatına çok büyük ilgi var. İnşallah gücümüz oldukça, ömrümüz oldukça hat sanatına olan katkımız ve desteğimiz devam ediyor olacak. 13 farklı eser var. Biz 13 farklı hattatla çalışıyoruz. Serginin lansmanını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yıl başında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdik. Aynı zamanda yurt dışında bugüne kadar bu yıl içerisinde 5 farklı ülkeden davet aldık ve sergimizi sanatseverlerle buluşturduk. Yıl sonuna kadar 4 farklı ülkedeki davete daha katılacağız."

        REKLAM

        Hat sanatı sergisinin Türkiye'de tanındığını ve son yıllarda dünyada da tanınmaya başladığını anlatan Hanönü, "Dünyadan ciddi anlamda hem destek hem de davet alıyoruz. Biz bu sergiyi isteyen herkesin ayağına götürmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki senede farklı bir temayla yolumuza devam ediyor olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da Kültür Yolu Festivali heyecanı başladı
        Erzurum'da Kültür Yolu Festivali heyecanı başladı
        Erzurum'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı
        Erzurum'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı
        Kültür Yolu Festivali'nin 14'üncü durağı Erzurum oldu
        Kültür Yolu Festivali'nin 14'üncü durağı Erzurum oldu
        Erzurum'da tarımın kalbi 'Cuma Buluşmaları'nda atıyor
        Erzurum'da tarımın kalbi 'Cuma Buluşmaları'nda atıyor
        Erzurum'da Temmuz ayında 820 konut satıldı
        Erzurum'da Temmuz ayında 820 konut satıldı
        Ziyaretçilerini serinleten "Ata Buz Müzesi" 300 binden fazla kişiyi ağırlad...
        Ziyaretçilerini serinleten "Ata Buz Müzesi" 300 binden fazla kişiyi ağırlad...