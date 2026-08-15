Erzurum'da İslam sanatları eserlerinin yer aldığı "Hane" sergisi ziyarete açıldı

Erzurum'da Albayrak Grubu tarafından Ziraat Katılımın desteğiyle düzenlenen "Hane" İslam sanatları sergisi açıldı.

Yakutiye Medresesi'nde ziyarete açılan sergiyi gezen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Vali Aydın Baruş, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, eserler hakkında bilgi aldı.

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Albayrak Medya Grubunun hat sanatına 12 yıldır destek verdiğini ve her sene farklı bir temayla sanatseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi.

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Daha önce kelime-i tevhid, besmele ve iman ayetleri gibi temalardan, geçen yıl ise adalet ayetlerinden oluşan sergileri hem ülkede hem de dünyada sanatseverlerle buluşturduklarını ifade eden Hanönü, "Bu seneki temamız ise aile, hane ve İslam sanatları eserleri. Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 10 farklı şehre davet aldık. Bugünkü durağımız Erzurum, Yakutiye Medresesi'ndeyiz. Gerçekten çok kıymetli bir yerdeyiz. Böyle bir mimari anlamda da tarihsel anlamda da özel bir yerde sergimizi sanatseverlerle buluşturmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Hanönü, bu seneki temanın çok önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

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"Aileyle ilgili ayetlerin ve hadis-i şeriflerin yer aldığı bir sergi. Özellikle gençleri davet etmek istiyoruz. Bütün sanatseverleri, bütün Erzurum halkını davet etmek istiyoruz. Erzurum'a gelen ziyaretçilerimizi, sergimizi gezmeye davet etmek istiyoruz. Hat sanatına çok büyük ilgi var. İnşallah gücümüz oldukça, ömrümüz oldukça hat sanatına olan katkımız ve desteğimiz devam ediyor olacak. 13 farklı eser var. Biz 13 farklı hattatla çalışıyoruz. Serginin lansmanını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yıl başında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdik. Aynı zamanda yurt dışında bugüne kadar bu yıl içerisinde 5 farklı ülkeden davet aldık ve sergimizi sanatseverlerle buluşturduk. Yıl sonuna kadar 4 farklı ülkedeki davete daha katılacağız."

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Hat sanatı sergisinin Türkiye'de tanındığını ve son yıllarda dünyada da tanınmaya başladığını anlatan Hanönü, "Dünyadan ciddi anlamda hem destek hem de davet alıyoruz. Biz bu sergiyi isteyen herkesin ayağına götürmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki senede farklı bir temayla yolumuza devam ediyor olacağız." diye konuştu.