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        Erzurum'da kamyonetten yola dökülen meyveleri vatandaşlar topladı

        Erzurum'da kamyonetin kasasından yola dökülen mandalinalar, vatandaşlar tarafından toplanarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Erzurum'da kamyonetten yola dökülen meyveleri vatandaşlar topladı

        Erzurum'da kamyonetin kasasından yola dökülen mandalinalar, vatandaşlar tarafından toplanarak sahibine teslim edildi.

        E-80 Kara Yolu Caddesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen mandalina yüklü kamyonet, yeşil ışık yandığında hareket edince meyve kasaları yola devrildi.

        Bu sırada durumu fark eden Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün şoförü, aracı durdurarak yolculardan yardım istedi.

        Bunun üzerine otobüsteki bazı yolcular ile şoför, araçtan inerek yola dökülen meyveleri toplayıp sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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