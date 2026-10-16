Erzurum'da kamyonetten yola dökülen meyveleri vatandaşlar topladı

Bunun üzerine otobüsteki bazı yolcular ile şoför, araçtan inerek yola dökülen meyveleri toplayıp sahibine teslim etti.

Bu sırada durumu fark eden Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün şoförü, aracı durdurarak yolculardan yardım istedi.

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