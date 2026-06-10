Erzurum'da kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
Erzurum'un Horasan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çoban Okan Koç'un (17) bulunması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 10.06.2026 - 17:27 Güncelleme:
Erzurum'un Horasan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çoban Okan Koç'un (17) bulunması için çalışma başlatıldı.
Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatan Koç'tan bir süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Koç'un bulunması için Aras Nehri ve çevresinde arama çalışması yürütüyor.
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