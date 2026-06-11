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        Erzurum'da "koca çınarlara" Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtıldı

        Erzurum'da evde sağlık hizmeti alan 80 yaş üzeri vatandaşlara, Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) yerinde tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Erzurum'da "koca çınarlara" Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtıldı

        Erzurum'da evde sağlık hizmeti alan 80 yaş üzeri vatandaşlara, Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) yerinde tanıtıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valiliği himayesinde "Çınarlarımızla bir ömür, bir dua" temasıyla yürütülen Yaşlı Ziyaretleri ve Manevi Destek Projesi kapsamında, Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip edilen 80 yaş ve üzeri büyükler, Yıldızkent SHM'ye götürüldü.

        Yaşlılara burada sunulan koruyucu sağlık hizmetleri anlatıldı.

        Sağlıklı yaş alma, beslenme, fiziksel aktivite ve psikososyal destek konularında bilgilendirme yapılan yaşlılara, ayrıca Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında fonksiyonel hareket kapasiteleri değerlendirilerek fiziksel uygunluk durumları hakkında geri bildirim verildi.

        Böylece bireylerin aktif ve bağımsız yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

        Gerçekleştirilen etkinlik ile yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin desteklenmesi, sağlıklı yaş alma süreçlerinin güçlendirilmesi ve Evde Sağlık Hizmetleri ile Sağlıklı Hayat Merkezleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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