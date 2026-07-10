Erzurum'da koyun yünü, ilaç ve kozmetik ham maddelerine dönüştürülecek

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında, "Süperkritik CO₂ Teknolojisi ile Koyun Yününden Bütünleşik Lanolin, Kolesterol ve D3 Vitamini Üretim Tesisi Fizibilitesi" projesinin sözleşmesi imzalandı.



KUDAKA hizmet binasında düzenlenen törende, Erzurum'da atıl durumdaki koyun yününün yüksek katma değerli farmasötik ve kozmetik ham maddelerine dönüştürülerek Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılmasını hedefleyen biyoteknoloji projesi için ilk resmi adım atıldı.



KUDAKA tarafından yürütülen Fizibilite Desteği Programı kapsamında, ETSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından hazırlanan ve yapılan değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanan "Süperkritik CO₂ Teknolojisi ile Koyun Yününden Bütünleşik Lanolin, Kolesterol ve D3 Vitamini Üretim Tesisi Fizibilitesi" başlıklı projenin sözleşmesi imzalandı.



İmza törenine, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci katıldı.​​​​​​​



Proje kapsamında, bölgedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen ve yıllık 3 bin ile 4 bin 500 ton potansiyele sahip atıl koyun yününün işlenmesi amaçlanıyor.



Süperkritik CO₂ teknolojisi temelli entegre bir tesiste koyun yününden elde edilecek lanolin, kolesterol, 7-dehidrokolesterol ve D3 vitamini, yüksek katma değerli farmasötik (ilaç) ve kozmetik ham maddelerine dönüştürülecek. Çalışmayla, söz konusu üretim sürecinin teknik, ekonomik, çevresel ve pazar açısından uygulanabilirliği bilimsel temelde ortaya konulacak.



Yatırım senaryolarının ele alınacağı fizibilite projesiyle, bölgenin kırsal kalkınmasına katkı sağlanması, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin gelirlerinin artırılması ve Türkiye'nin D vitamini ham maddesinde dışa bağımlılığını azaltabilecek yüksek katma değerli bir biyoteknoloji yatırımının yol haritasının oluşturulması hedefleniyor.



