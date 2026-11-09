Erzurum'da metruk binanın müştemilatında yangın
Erzurum'un Palandöken ilçesinde metruk binanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 09.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
Erzurum'un Palandöken ilçesinde metruk binanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Yunusemre Mahallesi Sakıp Efendi Camii karşısındaki 3 katlı metruk binanın müştemilatında çıktı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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