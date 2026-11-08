Erzurum'da TIR'la çarpışan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

ERZURUM’dan Tortum istikametine seyreden iki TIR ve bir kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Ali Köseoğlu yaşamını yitirdi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Erzurum - Tortum karayolu Güzelyayla geçidi mevkisinde meydana geldi. Ali Köseoğlu (50) idaresindeki 25 ACK 895 plakalı kamyon aynı istikamette seyreden ve önünde kaza yapmış Servet Yılmaz yönetimindeki 27 AUJ 339 TIR’a kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Servet Yılmaz isimli sürücü kazayı yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Köseoğlu ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köseoğlu yapılan Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.