Erzurum'da "Tek Millet İki Devlet" Şuuru: 8 Kasım Karabağ Zaferi Nuri Paşa Bahçesi'nde kutlandı Karabağ Zaferi'nin Coşkusu Erzurum'da 100. Yıl Kahramanlar Anıtı'nda yaşandı

Erzurum’dan Azerbaycan’a kardeşlik selamı gönderildi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Gençlik Meclisi ile Kadın Komisyonu, Azerbaycan’ın II. Karabağ Zaferi’ninin günü olan "8 Kasım Zafer Günü"nü Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Nuri Paşa Bahçesi’ndeki 100.Yıl Kahramanlar Anıtı önünde kutladı.

Anma etkinliğine TDED Gençlik Meclisi'nden Muhammed Emin Aktaş da şehit Ahmed Cevad'ın "Çırpınırdı Karadeniz" şiirini okunmasıyla başlandı. Gençlik Meclisi Başkanı Taner Atıcı ve Hanım Komisyonu Başkanı Elif Filiz Günderen Azerbaycan ile "iki devlet tek millet" şuurunun göstergesi olan anıtın önünde 8 Kasım Zafer Günü’nü kutlamanın mutluluklarını yaşadıklarını söyledi.

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TDED Erzurum Gençlik Meclisi Başkanı Taner Atıcı, tarihin en zor şartlarında, Birinci Cihan Harbi’nde Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti’nin yardımlarının işgal altındaki Erzurum ahalisine getiren Genceli Seyidov’u unutmadıklarını söyledi. Kafkas İslam Ordusu Başkumandanı Nuri Paşa’nın ve Erzurumlu Mürsel Paşa’nın Bakü’nün esaretten kurtulmasındaki rolü hatırlattı.

TDED Erzurum Hanım Komisyonu Başkanı Elif Filiz Günderen de 1992’deki Birinci Karabağ Savaşı’nı, Hocalı Katliamını unutmadıklarını, o günde Erzurum’dan birçok gönüllünün bu savaşa katılarak Ruslara ve Ermenilere karşı Azerbaycan’ı savunduklarını hatırlatarak II. Karabağ Savaşı’nda Türk ordusunun güçlü desteğiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin muhteşem bir zafer elde ettiğini söyledi. Asrın felaketi denilen, Türkiye’mizin yaşadığı 6 Şubat Depreminde Azerbaycanlı kardeşlerimiz herkesten daha önce ve daha güçlü olarak yanımızda bulundular, diyerek hiçbir gücün kardeşliğimizle aramızı bozamayacağını söyledi ve Azerbaycan Zafer Günü’nü kutladı.

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TDED Şube Başkanı Murat Ertaş kutlama tertibinden dolayı TDED Gençlik Meclisini ve Hanım Komisyonunu tebrik etti. II. Karabağ Savaşı’ndan bir yıl sonra Karabağ’a, Şuşa’ya gittiğini, Şuşa’Ya giden yola "Zafer Yolu" adının verildiğini, bu yolun kilometrelerce boyunca Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendiğine dikkat çekerek Karabağ Zaferi’nin iki gardaşın dayanışmasıyla kazanıldığını, daha savaş sıcakken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in bizzat dünyaya ilan ettiğini söyledi. TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş 2018 yılında rahmetli Ganire Paşayeva ile beraber açılışını yaptıkları ve yapımında TDED Erzurum’un çok emeği olduğu 100. Yıl Kahramanlar Anıtı için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Sekmen’e teşekkür ederek anıtın olduğu yerde Azerbaycan Bulvarı, Haydar Aliyev Parkı ve Nuri Paşa Bahçesinin bulunduğunu hatırlattı. TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş "8 Kasım Zafer Bayramı sadece Azerbaycan’ın değil Türkiye’nin de bayramıdır; çünkü biz müttefik değil kardeşiz. Kutlu olsun" dedi.