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        Erzurum off-road heyecanı nefes kesti

        Erzurum'da 50 aracın katıldığı offroad yarışları nefes kesti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Erzurum off-road heyecanı nefes kesti

        Erzurum'da 50 aracın katıldığı offroad yarışları nefes kesti.

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde özel olarak oluşturulan pistte sürücüleri zorlu bir parkur karşıladı. Yağışında etkisiyle pist sürücülere zor anlar yaşattı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen offroad sürücüleri izleyenlere de heyecanlı anlar ortaya çıkardı. Dadaş OffRoad Klübü Başkanı Muhammet Kan ve offroad yarışçısı Gözde Kan, yarışların çok güzel bir ortamda geçtiğini ifade ettiler. Erzurum İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Yer ise yarışların aynı zamanda Erzurum'un tanıtımı açısından da önemli fırsatlar tanıdığını aktardı.

        Özellikle derin çukurlar ve keskin dönüşlerde zaman zaman zorlanan offroad sürücüleri herhangi bir kaza yaşamadan finiş çizgini tamamladılar.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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