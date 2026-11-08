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        Şampiyonlar yurda döndü, Avrupa şampiyonlarına çiçekli karşılama

        Hırvatistan'ın Pore kentinde düzenlenen ESSF Multi Sport Events kapsamında gerçekleştirilen Okullar Avrupa Kros Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu olan Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi kafilesi yurda döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Şampiyonlar yurda döndü, Avrupa şampiyonlarına çiçekli karşılama

        Hırvatistan’ın Pore kentinde düzenlenen ESSF Multi Sport Events kapsamında gerçekleştirilen Okullar Avrupa Kros Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu olan Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi kafilesi yurda döndü.

        Avrupa’nın zirvesine çıkarak ülkemize ve Erzurum’a büyük gurur yaşatan şampiyon sporcular, bugün Erzurum Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

        Karşılama töreninde sporculara çiçekler takdim edilirken, duygu dolu ve gurur verici anlar yaşandı.

        Törene Okul Müdürü Yasin Polat, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, Atletizm Antrenörü Elif Eyüp ve sporcuların aileleri katıldı.

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        Okul Müdürü Yasin Polat, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizin Avrupa şampiyonu olarak ülkemize ve Erzurum’umuza bu büyük gururu yaşatmaları bizleri son derece mutlu etti. Bu başarıda emeği bulunan, öğretmenlerimizi, sporcularımızı, ve ailelerimizi yürekten kutluyorum. Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz."

        Azim, disiplin ve büyük emeğin karşılığı olan Avrupa şampiyonluğu, Erzurum’un spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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